الجيش اللبناني يضبط مئات الآلاف من ليترات البنزين... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلن الحساب الرسمي للجيش اللبناني، عبر "تويتر"، اليوم الجمعة، عن ضبط 90 ألف ليتر من وقود البنزين في منطقة الرمادية جنوبي البلاد، كما أرفق الجيش صورا تظهر تلك الجهود.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش مصادرة 19 ألف ليتر من مادة البنزين من محطة وقود في بلدة رميش الجنوبية، وضبط ومصادرة 150 ألف ليتر بنزين، أمس الخميس، كانت مخزنة في محطة قيد الإنشاء في بلدة البربارة في جبيل.

يذكر أنه في ظل الأزمة الغذائية والاقتصادية الطاحنة التي يعاني منها لبنان، شكلت أزمة الوقود منحى آخر أكثر خطورة في ظل اختفائه من لبنان، وتأثيره على ملف الكهرباء والطاقة.

ويعاني لبنان من أزمة وقود حادة أدت إلى خسائر مادية وبشرية دون وجود حلول حتى الآن أو أمل في تقديم المساعدة من أي دولة.

وأعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله، أمس الخميس، أن سفينة أولى تنطلق من إيران خلال ساعات محملة بمواد المازوت والنزين، فيما ستتبعها سفن أخرى، معتبرا أن مجرد وصول السفينة الإيرانية الى مياه البحر المتوسط ستعتبر أنها داخل الأراضي اللبنانية.

وفي الوقت الذي تعترض فيه بعض التيارات السياسية والمسؤولين هذه الخطوة، طرح البعض تساؤلات بشأن الحلول المطروحة لحل أزمة النفط، والدول التي يمكن أن تساعد لبنان في هذا الملف.

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