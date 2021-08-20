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بوتين: تحسين الوضع في سوريا مرتبط بقمة جنيف

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دبي - محمود عبدالرازق - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب محادثاته مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: إن "التهديد الإرهابي لا يزال مستمرا في سوريا، على الرغم من وقف إطلاق النار في معظم أنحاء البلاد".

وأضاف بوتين: "أخبرنا الشركاء الألمان عن رؤيتنا للوضع في سوريا. في معظم الأراضي، تم الحفاظ على وقف إطلاق النار وإعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية المدمرة، ولكن لا يزال هناك تهديد إرهابي".

© Sputnik . Sergey Guneev

وتابع بوتين "يرتبط تحسين الوضع في سوريا إلى حد كبير بنتائج القمة الروسية الأمريكية في جنيف".

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن تشارك الدول الأوروبية في تقديم المساعدة للشعب السوري، وأشار إلى أن الدعم الإنساني لسوريا كان إلى حد كبير نتيجة لاتفاقيات القمة الروسية الأمريكية في جنيف.

وقال الرئيس الروسي في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: "إننا نولي أهمية كبيرة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2585، الذي تمت الموافقة عليه في يوليو بشأن المساعدة الإنسانية الشاملة لسوريا. وهذا إلى حد كبير نتيجة الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة الروسية الأمريكية في يونيو في جنيف".

وأضاف بوتين "نأمل أن تنضم الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، إلى جهود تقديم المساعدة للشعب السوري".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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