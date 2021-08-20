مجلس النواب اللبناني يرفع توصية بضرورة تشكيل حكومة جديدة

دبي - محمود عبدالرازق - وبعد سلسلة كلمات لرؤساء الكتل النيابية تخللها نقاشات حامية قرر مجلس النواب رفع توصية بضرورة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة ورفع دعم المصرف المركزي عن المواد الاستراتيجية فضلا عن تحرير السوق وضرورة الإسراع بتوزيع البطاقة التمويلية للأسر الفقيرة.

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وقال رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، أن الحل يكمن في تشكيل حكومة جديدة وبأسرع وقت، وإصدار البطاقة التمويلية وتحرير السوق.

ودعا بري​، لإعلان حالة طوارئ صحية يسمح من خلالها للمستشفيات باستيراد احتياجاتها الطبية والدوائية.

وخلال الجلسة، قال النائب جبران باسيل، إن "كل ما يجري هو نتيجة الكيدية السياسية وخصوصاً في ما يتعلق بملف الكهرباء". لافتا إلى أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اتخذ قراراً فردياً ولبنان على مسافة أيام من انفجار بسبب أزمة المحروقات".

من جهته، قال النائب جورج عدوان، إن "كتلته تحضر عريضة اتهام بحق رئيس الحكومة المستقيلة وبعض الوزراء، لمحاكمتهم بسبب عدم ممارستهم السلطة خلال السنتين الماضيتين لوقف الهدر وتأمين ما يجب أن يتم تأمينه للناس".

بدوره أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​، على ضرورة تشكيل الحكومة، مجددا رفض كتلته قرار حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​، الّذي يتعارض مع السياسة العامّة للحكومة والمجلس.