الأرصاد المصرية تحذر من طقس شديدة الحرارة غدا السبت

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الهيئة إن طقس السبت، يشهد ارتفاع شديد في درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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وأضافت الهيئة أن حالة الطقس ليلا، ستكون معتدلة، ويكون الطقس رطبا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأشارت الأرصاد المصرية، إلى أن الطقس غدا، سوف يشهد شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

كما يشهط الطقس نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

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