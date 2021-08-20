شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى: الدعم الصحى السعودى ساهم فى إنقاذ حياة آلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التونسى، قيس سعيد، إن الدعم الصحي السعودى ساهم في إنقاذ حياة آلاف ومكن المؤسسات الصحية من العمل، ووجه مركز الملك سلمان لدعم تونس بالأوكسجين الطبي فوراـ حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها .

كان قد أكد الرئيس التونسى قيس سعيّد، أنه سيتم الإعلان عن الحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الجمعة، بمحمّد الطرابلسى، وزير الشؤون الاجتماعية، وسهام البوغديري نمصية، المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.