الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 5 أشخاص خلال قمع وقفة منددة بالاستيطان فى الخليل

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، خمسة أشخاص من ضمنهم أجنبيان، خلال قمع وقفة منددة بالتوسع الاستيطانى فى جنوب الخليل.

وقال راتب الجبور، منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل، إن جنود الاحتلال هاجموا المواطنين والمتضامنين الأجانب المشاركين في الوقفة، وحاصروهم وأطلقوا تجاههم قنابل الغاز المسيل للدموع ما أسفر عن إصابة العشرات بالاختناق واحتراق مساحات واسعة من أراضي المواطنين الزراعية.



وأضاف الجبور أن المئات من الأهالي وأصحاب الأراضي أدوا صلاة الجمعة على أراضيهم في منطقة "ام الشقحان" الواقعة بين التواني وشعب البطم شرق يطا، التي يهدد مستوطنون بالاستيلاء عليها.



وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة الفعاليات الأسبوعية التي تنظمها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وأصحاب الأراضي، وحركة "فتح" ولجان الحماية والصمود.



ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام الفلسطينية، ورددوا الشعارات المنددة بسياسة التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال بحق المواطنين، مؤكدين تمسكهم بأرضهم، وأنهم لن يسمحوا للاحتلال بتنفيذ مخططاته الاستيطانية وسلب أراضيهم.