شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد: مكاتب إقليمية لـ"فيس بوك" وواتساب فى العراق قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الجمعة، عن عقد مباحثات مستمرة مع شركة تطبيقات "فيسبوك"، و"واتساب"، العالميتين لفتح مكاتب لهما، بحسب شبكة " العين".

وقال المتحدث باسم وزارة الاتصالات رعد المشهداني، في بيان، إن" وفداً من المسؤولين والمهندسين المختصين بوزارة الاتصالات أجرى مباحثات قبل أشهر بخصوص إنشاء مكاتب لهما بالعراق يستطيع المواطنون توثيق الصفحات من خلالها"، مؤكداً أن "الوزارة مستمرة بتلك المباحثات مع شركة فيس بوك فى الولايات المتحدة الأمريكية".

أضاف المشهداني، أن "الامر سيستغرق بعض الوقت وجميع المؤشرات جيدة وستكون هنالك مكاتب إقليمية لهذين التطبيقين في العراق"، مشيرا إلى وعود بأن يكون لهما مكاتب في العراق قريباً".

وكان مسؤول في شركة الاتصالات والمعلوماتية العراقية، أكد في تصريحات سابقة، أن فتح مكاتب لتطبيقي الـ(واتساب) والـ(فيسبوك)، أو التطبيقات الأخرى في العراق، هدف وغاية تعمل الوزارة وبالتنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات لغرض الوصول إليها.

وأوضح باسم الأسدي، مدير عام شركة الاتصالات والمعلوماتية، أن "هذا الموضوع يتطلب تسهيلات من الدولة وتنسيقًا عالي المستوى بين الوزارة والهيئة، إضافة إلى تنسيق عالٍ مع جهات التطبيق نفسها لغرض إقناعها بفتح مكاتب لها في العراق".

واستدرك في القول، إن "هناك تنسيقًا عاليًا لوضع آلية وتعليمات لكيفية استخدام جميع التطبيقات، وتنظيم استخدامها وفي بعض الأحيان هناك حاجة إلى تشريعات قانونية في هذا الصدد من دون الحد من حرية المواطن، بل لتنظيم هذا الموضوع حتى لا يتعرض المواطن إلى إبتزاز إلكتروني أو احتيال".

ونوه المسؤول في وزارة الاتصالات العراقية، إلى أن "نظيم عمل هذه التطبيقات سيمنح رصانة للمواطن وليس سلبًا لحريته"، معززاً قوله إن "فائدة العراق من فتح هذه المكاتب هي بالدرجة الأولى تكون فائدة اعتبارية للدولة، ومكانة العراق دوليًا، وثانيًا فائدة أمنية".