شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من سفارة المملكة للمواطنين المقيمين في نيوزيلندا: «تمديد الطوارئ» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت سفارة المملكة في نيوزيلندا، عن تمديد حالة الطوارئ في أنحاء البلاد -المستوى الرابع- إلى يوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس الساعة 11:59 مساء.
وأوضحت السفارة عبر حسابها الرسمي بتويتر، بأن ذلك جاء بعد رصد 11 إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة في نيوزيلندا.
وأضافت أن مجموع المصابين أصبح 31 حالة، حيث تم رصد 3 حالات في مدينة ويلنغتون، فيما تم استئناف حملة التطعيمات، وأعلنت السلطات الصحية أن اللقاح متاح للأعمار من 12 – 15 سنة.
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