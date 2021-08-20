السفينة "إيفرغيفن" تواصل عبورها قناة السويس دون حمولة... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ووصلت السفينة إلى بحيرات الإسماعيلية، بمدينة أبو سلطان، التابعة لمركز ومدينة فايد، بمحافظة الإسماعيلية شرقي مصر، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وبدأت السفينة عبورها قناة السويس، اليوم الجمعة، ضمن قافلة الشمال، في طريقها إلى الصين، بغرض إجراء الصيانة، عابرة القناة دون أي حمولات، حيث أنهت تفريغ حمولاتها بميناء روتردام بهولندا.

ونشر موقع "اقتصاد الشرق" السعودي، صورة ترصد جانبا من خريطة تعقب السفن، يظهر فيها توجه السفينة "إيف غيفن" إلى قناة السويس المصرية، قادمة من البحر المتوسط.

وكتب الموقع: "السفينة البنمية (إيفر غيفن)، التي تسببت في توقف حركة الملاحة البحرية في قناة السويس المصرية في 23 مارس/ أذار الماضي، تستعد لعبور المجرى الملاحي من جديد اليوم".

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ولفت الموقع إلى أن جنوح السفينة العملاقة أثناء عبورها القناة أدى إلى إغلاقها لمدة 6 أيام، وتسبب ذلك في تعطل سلاسل الإمداد العالمية، الذي نتج عنه رفع أسعار الشحن البحري، إضافة إلى تسببه في حدوث تقلبات في أسعار النفط.

وجنحت السفينة "إيفر غيفن" التابعة لشركة "إيفرغرين" في مجري قناة السويس في مارس/ آذار الماضي، ما أدى إلى إغلاق المجري الملاحي بالكامل وتوقف حركة الملاحة الدولية في القناة لمدة 6 أيام.

وطالبت هيئة قناة السويس بتعويضات بلغت 916 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحادث، وهو المبلغ الذي وصفته الشركة المؤمنة على السفينة بأنه "مبالغ فيه وغير مبرر".

وخفضت قناة السويس مبلغ التعويض ليصل إلى 550 مليون دولار، إلا أن الشركة المالكة للسفينة لم تقبل بهذا العرض بعد.

وأعلن سابقا رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن الشركة المالكة للسفينة عرضت مبلغ 150 مليون دولار كتعويض.

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