فيتش سولوشنز: الناتج المحلي لأفغانستان قد يخسر 10-20% بعد سيطرة طالبان

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / -

ونقلت وكالة رويترز، مساء اليوم الجمعة، عن أنويتا باسو، الرئيسة المعنية بالمخاطر في آسيا لدى فيتش سولوشنز، أنه من الصعب أن تحقق البلاد أي نمو إيجابي هذا العام.

واستطاعت حركة "طالبان"، الإثنين الماضي السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، بدون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني على متن طائرة إلى خارج البلاد وتبعه عدد من المسؤولين السابقين والحاليين.

ومع دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.

وشهد مطار كابول، الإثنين الماضي، حالة واسعة من الفوضى، نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع؛ في محاولة لمغادرة البلاد.

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