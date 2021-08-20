اندلاع حريق داخل إحدى المكتبات الهامة بجامعة بغداد... صور وفيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان مديرية الدفاع المدني العراقي، اندلع الحريق داخل المكتبة الرئيسية في الطابق الثاني لمبنى كلية التربية الرياضية داخل جامعة بغداد في منطقة الجادرية.

وأضاف البيان أن "رجال الإطفاء نجحوا في السيطرة على الحريق واحتواء النيران وانقاذ المكتبة وكتبها الثمينة ومخطوطاتها والبحوث والدراسات وما تحتوي من أثاث بوقت قياس، قلل الخسائر المادية إلى أدنى حد ممكن".

وأثنى البيان على كفاءة ومهنية رجال الإطفاء في إخماد النيران وإنقاذ المكتبة دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

كما أكد البيان فتح تحقيق في الحادث لتحديد أسباب اندلاع الحريق وملاباساته.