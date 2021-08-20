شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تطيح بمواطن أساء لأم المؤمنين «عائشة» عبر مقطع مصور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ألقت شرطة الرياض، القبض على مواطن أساء لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى بثّ أحد الأشخاص مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ينطوي في محتواه على الإساءة لأم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – والمساس بجانب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأوضح أنه قد تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.