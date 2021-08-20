الإمارات: نرغب في زيادة استثماراتنا في السودان ولكن هناك مشاكل ومعوقات

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة الأنباء السودانية، جاء ذلك خلال لقائه بوزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني الدكتور الهادي محمد إبراهيم.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev

وخلال اللقاء تم بحث سبل مجالات الاستثمار بالسودان والعلاقات االثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

وأكد السفير الإماراتي بالسودان على حرص حكومة بلاده على زيادة الاستثمار فيه، موضحا أن حجم الاستثمارات الإماراتية في السودان بلغ 7 مليار دولارفي المجالات المختلفة.

وثمن الجنيبي الجهود التى تبذلها وزارة الاستثمار السودانية في جذب المستثمرين.

وقدم السفير الإماراتي شرحا حول المشاكل والمعوقات التي تعترض الاستثمارات الإماراتية في السودان خاصة شركتي أمطار وزايد الخير والممثلة في الكهرباء والمياه.

وبدوره أشار الوزير السوداني إلى متانة العلاقات السودانية الاماراتية، مؤكد تذليل كافة المشاكل والمعوقات التي تعترض الاستثمارات الإماراتية بالسودان.

**يمكنك متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم عبر موقع سبوتنيك.