مصر: احتياطي البلاد الاستراتيجي من القمح يكفي 6 أشهر

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان نقلته وكالة "رويترز"، أن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي ستة أشهر من الاستهلاك.

وأضاف في بيان أن احتياطي البلاد من الزيوت النباتية يكفي خمسة أشهر وأن احتياطيات السكر تكفي 5.5 شهر.

وكانت مصر قد أعلنت في وقت سابق أن فاتورة استيرادها للقمح انخفضت بنسبة 13%.

وتحتاج مصر لنحو 21 مليون طن من القمح سنويا، وبحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أنتجت مصر في عام 2018-2019 محليا 8.6 مليون طن من القمح.

ورغم الإنتاج المحلي للقمح، تبقى مصر واحدة من أكبر الدول المستوردة للقمح على مستوى العالم، إذ تستورد ما يزيد عن 13 مليون طن من القمح سنويا، من عدة دول أبرزها روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة.