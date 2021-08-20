شكرا لقرائتكم خبر عن ميشال عون: اختراق الطائرات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية انتهاك لسيادة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، إن اختراق الطائرات الإسرائيلية ليل أمس للأجواء اللبنانية هو انتهاك جديد للسيادة اللبنانية ولقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 ما يستوجب تحركا سريعا للأمم المتحدة لضمان عدم تكراره ووضع حد له. وفق بيان صحفى.

جاء حديث عون خلال لقائه مع المنسقة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة في لبنان السفيرة جوانا رونيسكا التي استقبلها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا،

ولفت الرئيس عون إلى أن مثل هذه الخروقات الجوية تتكرر بشكل دائم لا سيما خلال الليل ما يحدث ذعرا في نفوس المواطنين نظرا لتحليق الطائرات المعادية على ارتفاع منخفض.

وأكد الرئيس عون أن التوتر الذي شهدته منطقة الجنوب في 5 أغسطس الجاري والغارات الجوية التي شنتها طائرات إسرائيلية على قرى جنوبية للمرة الأولى منذ العام 2006 جعلت الوضع الأمني يضطرب بعد تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ما دفع إلى تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة، وفيما جدد رئيس الجمهورية التأكيد على ضرورة احترام القرار 1701، أمل في أن يتم التجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب في 30 أغسطس الجاري من دون أي تعديل في المهام والعديد منوها بالدور الذي تقوم به "اليونيفيل" في المساعدة لإعادة الهدوء والاستقرار الى الجنوب واحتواء التوتر.

من جهة أخرى، أعرب الرئيس عون عن تقديره للدور الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة للمساعدة في تخطي لبنان أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والحياتية وما قدمته المنظمات الدولية من مساعدات عاجلة بعد انفجار خزان المحروقات في بلدة التليل في عكار.