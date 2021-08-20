شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان: المشاورات جارية لتأليف الحكومة الجديدة فى أسرع وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض رئيس لبنان العماد ميشال عون، على المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى لبنان السفيرة جوانا رونيسكا، المراحل التى قطعتها عملية تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أن اللقاءات متواصلة مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتى لإنجاز هذا الاستحقاق فى أسرع وقت ممكن. وفق بيان صحفى.

وثمن الرئيس عون، جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتييريس التى يبذلها من أجل مساعدة لبنان وكان آخرها تنظيم المؤتمر الثالث لدعم الشعب اللبنانى بالتعاون مع الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون.

من جانبها نقلت لسفيرة رونيسكا إلى الرئيس عون تعازى الأمين العام للأمم المتحدة وتعازيها الشخصية بضحايا مأساة بلدة التليل فى عكار، عارضة للإجراءات العاجلة التى اتخذتها الأمم المتحدة للمساعدة على إسعاف المصابين وتأمين مواد لتشغيل مستشفيين فى طرابلس وعكار وتوفير الادوية اللازمة لهما.

وأشارت إلى متابعة البرامج الصحية والاجتماعية والإنسانية الضرورية للتخفيف من معاناة اللبنانيين فى هذه الفترة، لافتة الى التنسيق القائم مع الفريق الدولى الذى يساعد لبنان والدول الأعضاء فى مجلس الأمن.

وأعربت السيدة رونيسكا عن أملها فى أن يتم التمديد لقوات "اليونيفيل" نهاية الشهر الجارى كالمعتاد، وتمنت أن تشكل الحكومة اللبنانية قريبا لتقوم بالمهام الإصلاحية المطلوبة منها والتى تلقى دعما من المجتمع الدولى والهيئات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وغيرهما.

وقالت إن الأمين العام للأمم المتحدة يتابع عن كثب وبشكل يومى تطورات الوضع فى لبنان ويعطى توجيهاته بدعم الاعمال الإنسانية التى تقوم بها منظمات الأمم المتحدة العاملة فى لبنان إضافة إلى دعم الجيش اللبنانى ودوره مع "اليونيفيل" فى الجنوب.