شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 17 مهاجرًا غير شرعى قبالة السواحل التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع التونسية، إنقاذ 17 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بالقرب من المصطبة الغازية "صدربعل".

وذكرت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن وحدة بحرية تابعة للقوات البحرية التونسية، أنقذت هؤلاء المهاجرين إثر تلقي نداء استغاثة عن طريق المصطبة الغازية "صدربعل" حول تواجد مركب يقل مهاجرين غير نظاميين.

وبحسب البيان، فإن هؤلاء المهاجرين يحملون جنسيات مختلفة من سوريا وفلسطين والنيجر.

يذكرأن، أنقذ خفر السواحل التونسى اليوم، 83 مهاجراً غير شرعي من الغرق بعد تعطل قاربهم أمام السواحل التونسية.



وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية، مشيراً إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

كما أنقذت قوات خفر السواحل التونسية 222 مهاجرًا غير شرعي من الغرق، الشهرالماضى بعد أن تسربت مياه البحر إلى المراكب التي كانوا يستغلونها في عمليات اجتياز الحدود البحرية التونسية باتجاه الأراضي الأوروبية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس التونسي العميد حسام الدين الجبابلي، أنه تم إيقاف 30 مهاجراً بمدن صفاقس وطبلبة وقليبية على متن سيارات أجرة، وداخل منازل، بعد أن كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الموقوفين.