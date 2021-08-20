شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: اندلاع حريق فى جامعة بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلع حريق داخل كلية التربية الرياضية في جامعة بغداد بمنطقة الجادرية ، وباشرت فرق الدفاع المدني بعمليات اخماد النيران، وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية .

وقد أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، اندلاع حريق في جامعة بغداد، وذكرت المديرية في بيان لها أن "حادث حريق اندلع داخل جامعة بغداد في الجادرية".

وأضاف البيان، أنّ الحريق وقع "داخل كلية للتربية الرياضية"، مبيناً أنّ "فرق الدفاع المدني باشرت بعمليات إخماد النيران".