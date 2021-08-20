شكرا لقرائتكم خبر عن قتيلان و5 جرحى فى تفجير انتحارى استهدف مقهى فى العاصمة الصومالية مقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط قتيلان وخمسة جرحى على الأقلّ فى تفجير انتحارى استهدف أمس الخميس مقهى في العاصمة الصومالية مقديشو، وتبنّته حركة الشباب المتطرفة، بحسب ما أفاد مصدر فى الشرطة وشهود عيان، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

وفجّر الانتحارى حزامه الناسف داخل مقهى يرتاده على وجه الخصوص أفراد من قوات الأمن الصومالية، وأسفر الهجوم، الذي وقع عند المغرب، عن مقتل عنصرين من قوات الأمن وإصابة خمسة أشخاص بجروح، كما أفاد الشرطى محمد على الذى كان فى موقع التفجير.

وقال شاهد عيان يدعى عبد القادر سقالة إنّ التفجير أسفر عن "تطاير قطع معدنية وحطام كراس بلاستيكية في كل مكان"، وسارعت حركة الشباب المتطرّفة المرتبطة بتنظيم القاعدة إلى إعلان مسؤوليتها عن الهجوم، وذلك في بيان نشرته وكالة "شهادة" الإخبارية الناطقة باسمها، كما أفاد موقع "سايت" المتخصص برصد المواقع الإرهابية.

وينفّذ متمرّدو حركة الشباب، الذين يقاتلون الحكومة الصومالية منذ سنوات، هجمات منتظمة ضدّ أهداف حكومية وأخرى مدنية فى مقديشو، وفى يوليو، أعلنت الحركة مسئوليتها عن تفجير انتحارى أسفر عن سقوط عشرة قتلى على الأقل وعشرات الجرحى فى مقهى مزدحم فى مقديشو.

وسيطر مقاتلو حركة الشباب على العاصمة الصومالية لبعض الوقت قبل أن تطردهم منها فى 2011 قوة من الاتحاد الأفريقى، لكنّ المتمرّدين ما زالوا يسيطرون على مناطق ريفية واسعة من البلاد.