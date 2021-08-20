كلية الآداب بجامعة الكويت تكرم المترقين والمتطوعين

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – جراح القزاع – الكويت : احتفلت كلية الآداب، اليوم الاثنين، بأعضاء هيئة التدريس من المترقين لدرجة أستاذ مشارك والمتطوعين من الدكاترة في الشعب الدراسية للفصل الصيفي 2020/ 2021، تحت رعاية عميد كلية الآداب بجامعة الكويت الأستاذ الدكتور عبد الله الهاجري.

وقال الهاجري، أن هذا الحفل الأول لكلية الآداب بعد انقطاع دام بسبب جائحة كورونا، “واليوم نكرم دكاترتنا المترقين أخيراً من قسم التاريخ د. علي الكندري ومن قسم اللغة العربية أ.د مشاري الموسى ومن قسم الإعلام د. فاطمة السالم”.

وكرم الهاجري المتطوعين في الشعب الدراسية من جميع الاقسام على تطوعهم للطلبة دون مقابل، مثمنا دور رؤساء الاقسام وما قاموا به خلال الفترة الماضية.

وكُرّم رئيس قسم الإعلام سابقاً أ.د مناور الراجحي على جهوده البارزة خلال فرة عمله، والذي أشاد بدورعميد كلية الاداب الدكتور عبدالله الهاجري وما يقدمه من تسهيلات للأقسام العلمية في الكلية، مثمناً تكريمه بعد انتهاء فترة تولية منصب قسم الإعلام.

المكرمون

قسم اللغة العربية: أ.د. عبدالعزيز سفر، د. حبيب بوهرور، د.محمد العنزي، د.آمنة الشمري، د.سعاد العنزي، من قسم الإعلام: أ.د.مناور الراجحى، د.حسين مراد، د.فاطمة السالم، ومن قسم الفلسفة: د. محمد الوهيب، وقسم اللغة الفرنسية: د. خلود الصالح أ.فرح الشراح.