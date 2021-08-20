روان بأي ذنب قتلت

الكويت - هبة التوبجي - تألمت كغيري لكن ما ينفع روان غير الدعاء لها بالرحمه فهي ضحية لمقولة زوجوه يعقل وليس ذنبها ذلك ولا ذنب أسرتها التي وضعت ثقتها فيمن ارتضوه زوجاً بعد أن اتبعت مبدأ السؤال ومن ثم الموافقة، دم روان في ذمة من؟ هل دمها بذمة العادات والتقاليد أم بذمة أسرة القاتل إن كانت تعلم حالته العقلية والنفسية المضطربة! أم أن القدر قال كلمته الأخيرة وختم فصول حياتها ؟، قبل عدة سنوات أقرت الدولة فحص الزواج والهدف الوقاية من الأمراض الوراثية تقبل المجتمع ذلك ورحب به الجميع، فلماذا لا تقوم الجهات المعنية بإقرار إلزامية فحص السموم والمخدرات والفحص النفسي لكل مقبل على الزواج، فالفحص النفسي وفحص المخدرات سيكون له أثر كبير في تقليل نسب الطلاق والحوادث الجنائية وستسلم أسر كثيرة من الوقوع في شباك الخديعة والاغراء المالي.

كم من فتاة تزوجت وبعد أيام اصطدمت بزوج مدمن أو مضطرب نفسياً وقد يكون العكس صحيحاً لكنه نادراً ما يحدث في بيئتنا ، المرأة ليست مركزاً للتأهيل الاجتماعي وليست مصحة نفسية ولا مدرسة تربوية تقوم بوظيفة العلاج والتأهيل وإعادة التربية بعد أن تتوشح بوشاح الصبر والخوف من الطلاق، هي أعمق وأجل من ذلك بكثير، هي وصية النبي فلماذا لا تحفظ كرامتها بإجراء طبي يكون مطمئناً لها ولاسرتها.

البنت ليست عبئاً لكي يتم التخلص منها بسرعة مع أول طارقِ للباب هي العمود الفقري لأي مجتمع فلا يمكن للمجتمع أن ينهض وذلك العمود يقبع خلف أسوار عادات وتقاليد لا قدسية لها من الناحية الشرعية..

اعتقد كغيري من المتألمين أن من قام بمدح ذلك القاتل أمام أهل المغدورة وكأنه الفتى الوحيد في هذا الكون وامطروا أسرة القتيله بعبارات المدح والثناء قد خانوا الأمانة واشتركوا من حيث لا يعلمون في المصيبة فالغش جريمة ومن غشنا فليس منا وهذه عادة اجتماعية لن تزول الا بوجود فحص طبي نفسي فالقول ماقاله العلم وليس ما قاله فلان وفلان من الناس.

لا أتمنى أن يكون حادث مقتل روان رحمها الله حادثاً تطويه الأيام بالنسيان اتمنى ان يكون حادثاً يعيد ترتيب مفاهيمنا ويعيد التساؤلات القديمة ويطرح الحلول ليس من باب مصائب قوم عند قوم فوائد بل من باب هن أمانه وما ذنبها لتُقتل فهي لم تُحزن أهلها فحسب بل نشرت الحزن في البيت السعودي الكبير .

كتبه

رياض عبدالله الزهراني