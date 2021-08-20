هل تستضيف إسرائيل لاجئين أفغان؟.. يائير لابيد يجيب

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / Gali Tibbon

وأجرى لابيد لقاء مع هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، صرح من خلاله بأن بلاده لا يمكنها استضافة لاجئين أفغان، رافضا أي اقتراح بهذا الشأن، أو حتى بشكل رمزي.

وجاء تصريح يائير لابيد ضمن حوار مطول أو لقاء مع هيئة البث الإسرائيلية "كان"، خاصة حيال جائحة كورونا والتصعيد مع الجانب الفلسطيني، والذي أكد خلاله على أنه لن تقوم دولة فلسطينية في ظل حكومة نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الحالي، وبأنه لا يوجد اتفاق على ذلك داخل الائتلاف الحكومي في إسرائيل.

واستطاعت حركة "طالبان"، الإثنين الماضي السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، بدون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني على متن طائرة إلى خارج البلاد وتبعه عدد من المسؤولين السابقين والحاليين.

ومع دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.

وشهد مطار كابول، الإثنين الماضي، حالة واسعة من الفوضى، نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع؛ في محاولة لمغادرة البلاد.

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