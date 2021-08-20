السعودية تنفذ "حد الحرابة" بحق مواطن اتهم بقتل رجل أمن

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان وزارة الداخلية السعودية، فقد "أقدم عبدالعزيز بن سعود بن سعد المالكي (سعودي الجنسية) على قتل وكيل رقيب عبد الله بن مشاري السبيعي، وذلك بالترصد له أثناء تأدية عمله وطعنه بضع طعنات؛ ما أدى لوفاته، وتأييده لأحد التنظيمات الإرهابية، وتكفيره لرجال الأمن".

وأضاف البيان أن "سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه قرارا يقضي بثبوت ما نسب إليه".

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وأوضح البيان أن "ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض".

وتابع "تم الحكم عليه بإقامةحد الحرابة وأن يكون ذلك بقتله، وأيدت محكمة الاستئناف المتخصصة المحكمة العليا قرار الحكم، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

كما أشار البيان إلى أنه تم تنفيذ حكم القتل حدّا بالجاني عبدالعزيز بن سعود بن سعد المالكي، أمس الخميس، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة".

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