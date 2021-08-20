شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تدين قصف إسرائيل لسوريا عبر أجوائها وتتقدم بشكوى للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب أن استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة لبنان يشكل تهديدًا مباشرًا للقرار الأممي 1701.

وطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في بيان اليوم الجمعة، من وزيرة الخارجية بحكومته زينة عكر أن تبلغ مندوبة لبنان في الأمم المتحدة لتقديم شكوى عاجلة ضد إسرائيل لانتهاك طيرانها الحربي السيادة اللبنانية وتعريض سلامة الطيران المدني للخطر وتهديد حياة الركاب المدنيين، اللبنانيين والأجانب بشكل مباشر.

وطالب دياب، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة العدوان الإسرائيلي واتخاذ الإجراءات التي تحفظ السيادة اللبنانية وتحمي القرار الدولي 1701.

وأدانت نائب رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر، الاعتداءات والخروقات التي قامت بها إسرائيل ليلا حيث نفذت طائرات إسرائيلية طلعات جوية فوق لبنان جرى خلالها إطلاق صواريخ من الطائرات الحربية من الأجواء اللبنانية واستهداف مواقع في سوريا وذلك على علو منخفض، مما أحدث حالة هلع لدى المواطنين اللبنانيين.



وأضافت عكر أن الطيران الإسرائيلي شكل تهديداً مباشراً وخطيراً لحركة الملاحة اللبنانية وسلامة الطيران المدني لانتهاكها الأجواء المحاذية لمطار بيروت وعلى تماس مباشر لخط الطيران المدني.



وأكدت عكر أن ذلك يشكل أيضا خرقاً فاضحاً للقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701 وتهديداً للأمن والاستقرار والسلم في لبنان وانتهاكا للسيادة اللبنانية.



وأرسلت الوزيرة عكر شكوى، عبر مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمال مدللي تتعلق بالخروقات الإسرائيلية، كما دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة ردع إسرائيل عن القيام بهذه الخروقات مجددًا واستعمال الأجواء اللبنانية لتنفيذ اعتداءاتها ضد الأراضي السورية.

يذكرأن، أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" مساء أمس الخميس، سماع دوي انفجارات في سماء مدينة دمشق ومحيطها، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية معادية فى محافظة حمص.