شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. مستقر بالسعودية وحار فى البحرين والعظمى بالكويت 43 °ﻡ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباينا فى درجات الحرارة، اليوم الجمعة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية، طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، أما الامارات صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً ، وفى البحرين الطقس حاراً ورطباً مع بعض السحب احياناً، والعظمى فى الكويت 43 °ﻡ.

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 15-40 كم ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، والبحر خفيف الموج فى الخليج العربى وفى بحر عمان.

وقال المركز ــ فى بيانه اليومى ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية غربية 15 – 25 تصل إلى 40 كم س ويكون الموج فى الخليج العربى خفيف ويحدث المد الأول عند 12:52 والمد الثانى عند 23:05 والجزر الأول عند الساعة 16:42 والجزر الثانى عند الساعة 06:36 وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 08:45 والمد الثانى عند الساعة 19:45 والجزر الاول عند الساعة 14:31 والجزر الثانى عند الساعة 02:34.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة : المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 41 32 70 20 دبى 42 33 70 20 الشارقة 41 32 75 20 عجمان 40 32 70 25 أم القيوين 42 31 75 25 رأس الخيمة 41 32 70 30 الفجيرة 34 30 85 55 العين 40 30 65 15 ليوا 41 29 60 15 الرويس 42 30 80 30 السلع 41 30 80 25 دلما 38 30 80 30 طنب الكبرى 38 33 80 35 طنب الصغرى 38 33 80 30 أبو موسى 38 33 80 30

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس، اليوم الجمعة، فى مملكة البحرين سيكون حاراً ورطباً مع بعض السحب احياناً.

الرياح: شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحيانا.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 39 درجة مئوية، والصغرى 29 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 90 % والصغرى 45 %.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 43 °ﻡ

نهارًا

حار و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم ساعة .

ليلًا

مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم ساعة .