شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة إسرائيل تعتقل 4 فلسطينيين من سكان الضفة الغربية دخلوا أراضى الـ48 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظة جنين شمال الضفة الغربية، بعد دخولهم إلى أراضى الـ48.

وقالت مصادر فلسطينية إن المعتقلين هم محمد وسيم غالب اعبيد، وأحمد محمود ناصر علاونة، وقصى أمجد ملايشة، وأحمد عبد الرحمن نوح.

وأراضى الـ48 هى الأراضى التى احتلتها إسرائيل عام 1948 وأقامت عليها دولتها وتشمل كافة أراضى فلسطين باستثناء الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويعانى سكان أراضى الضفة الغربية المحتلة عام 67 بسبب منعهم من الدخول إلى أراضى عام 48 إلا بتصاريح باشتراطات معينة لا تناسب كل الفلسطينيين، وتعتقل السلطات الإسرائيلية أى محاولة من اهالى الضفة من اجتياز المعابر أو الجدار العازل للوصول لأراضى الـ48 والقدس.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، 6 فلسطينيين من الضفة الغربية.

وأفاد مصدر أمني، بأن ثلاثة فلسطينيين اعتقلوا فجر اليوم في محافظة بيت لحم، بينما تم تسليم عائلة شاب آخر بلاغ بضرورة مراجعة المخابرات الإسرائيلية.

وأوضح المصدر أن المعتقلين الثلاثة في بيت لحم هم غسان زواهرة (31 عاما) من مخيم الدهيشة، وعيسى أبو عاهور (28 عاما) ومحمد طالب طقاطقة (24 عاما)، من بلدة بيت فجار.