اخبار الخليج

موريتانيا تسجّل 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا والأردن ترصد 12 حالة وفاة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجّل 277 إصابة جديدة بفيروس والأردن ترصد 12 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجّلت موريتانيا 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 8 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، وأشارت وزارة الصحة الموريتانية فى بيان ، إلى أن العدد الإجمالى للإصابات بلغ 31,174، فيما بلغ إجمالى الوفيات 661.

 

فيما سجل الأردن، 12 وفاة و782 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب وزارة الصحة، وبذلك يرتفع إجمالى الإصابات بكورونا فى البلاد إلى 787367 والوفيات إلى 10264 حالة.

 

وأشارت الصحة إلى أن عدد الحالات التى أدخلت اليوم للعلاج فى المستشفيات المعتمدة بلغ 90، فيما غادرت 69 حالة.

 

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 531 حالة، ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 764987، فيما بلغ عدد حالات الإصابة النشطة حاليا 12116.

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا