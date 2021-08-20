شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يعتقل 8 أشخاص تسللوا من الأراضى السورية إلى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قوات الأمن العراقية اعتقال ثمانية أشخاص تسللوا من سوريا إلى العراق، وقالت خلية الإعلام الأمن العراقى فى بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز"، إنه استنادا الى معلومات دقيقة من الاستخبارات العراقية تم مراقبة وجود تحرك لمجموعة من الأشخاص قرب الساتر الحدودى ما بين العراق وسوريا لاجتيازه عبر المنطقة الواقعة ما بين رجم العبد وبير ادم شمالى قضاء سنجار غربى محافظة نينوى.

وأضافت أن قوات الأمن قامت بنصب كمين محكم لهم فى المنطقة ذاتها والقبض عليهم بعد اجتيازهم الحدود وتبين انهم من حملة الجنسية السورية، مؤكدة تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من ناحية أخرى، أعلن مصدر أمنى عراقى، إصابة اثنين إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابى فى مدينة الموصل بمحافظة نينوي.

وذكر المصدر - فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "عبوة ناسفة من مخلفات داعش انفجرت أثناء مرور عمال بلدية فى حى العربى ضمن الجانب الأيسر من مدينة الموصل؛ ما أسفر عن إصابة اثنين منهم بجروح مختلفة".

ومن جهة أخرى، أعلنت هيئة الحشد الشعبى تدمير مضافة (وكر) لتنظيم "داعش" الإرهابى فى قضاء الطارمية شمالى بغداد.

وذكرت الهيئة، أن قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبى دمرت مضافة لفلول "داعش" الإرهابى فى قضاء الطارمية شمالى العاصمة بغداد، لافتة إلى أن عناصر التنظيم الإرهابى كانوا يستغلون هذه المضافة فى عمليات التخفي.

وفى سياق أخر، أحبطت القوات الأمنية العراقية محاولة لاستهداف أرتال الدعم اللوجستى لقوات التحالف الدولى فى محافظة بابل.

وذكرت خلية الإعلام الأمنى العراقى فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم الخميس "أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية فى محافظة بابل، فككت عبوة ناسفة على الطريق السريع قرب جسر صفر، كانت معدة لاستهداف ارتال الدعم اللوجستى لقوات التحالف الدولي".

وقد أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقية، أمس الأربعاء، إحباط ما وصفته بـ "محاولة إرهابية" كانت تستهدف تجمعات للمواطنين فى العاصمة بغداد.