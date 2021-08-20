الإطاحة بمواطن امتهن سرقة المولدات وكابلات الكهرباء بـ«جدة»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة العاصمة المقدسة، أن المواطن ارتكب جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي بمحافظة جدة، تمثلت في سرقة المركبات واستخدامها في سرقة المولدات والكابلات الكهربائية والمحال التجارية. وأضاف المتحدث أنه تم استرداد المركبات المسروقة وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته لفرع النيابة العامة.

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