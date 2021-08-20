شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: ضبط مهرجان مخالف للإجراءات الاحترازية بالطائف واستدعاء المسؤولين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وقفت الفرق التابعة لوزارة التجارة بالتعاون مع اللجنة الأمنية، مساء أمس الخميس، على مهرجان مخالف في الطائف قام بإجراء سحب على مسابقات مما تسبب بازدحام الحضور ومخالفة جسيمة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة التجارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم إغلاق المقر واستدعاء مسؤولي المهرجان لإكمال الإجراءات النظامية وإيقاع العقوبات بحقهم.