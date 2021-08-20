شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» توضح الإجراء المتبع حال تعذر حضور شخص مريض للإدلاء بشهادته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت النيابة العامة كيفية استجواب شاهد حال تعذر حضوره إلى مقر النيابة للإدلاء بشهادته لعذر مرضي.

وأكدت “النيابة ” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أن مرض الشاهد، وما قد يُعذر به عن الحضور لأداء الشهادة لدى عضو النيابة العامة المختص، يُعد مسوغاً لسماع شهادته في مكان وجوده، إما بانتقال عضو النيابة العامة إليه أو عن طريق ندب غيره لسماع الشهادة.

وأشارت النيابة العامة إلى أن هذا الإجراء يندرج تحت المادة 100 لنظام الإجراءات الجزائية .