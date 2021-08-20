شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث التجارة» يحذرمن مواقع تنشر أخبار كاذبة بشأن التداول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365–فريق التحرير: حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة ، عبد الرحمن الحسين، من مواقع وهمية تنشر أخبارا كاذبة ومضللة وتعرض لقطات تلفزيونية زائفة تزعم الترخيص للتداول الرقمي المحظور وتدعو للاستثمار فيه. وأوضحفيتغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أن الوزارة تؤكد أن عرض وتسويق هذه الأخبار جريمة يعاقب عليها النظام. وأشار إلى أن الوزارة تعمل مع الجهات المختصة على تتبع هذه المواقع وملاحقة المضللين واتخاذ اللازم حيالهم.

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