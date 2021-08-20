شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق جديد فى منطقة جبال القدس بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلع حريق فى جبال القدس، وتوجه 12 فريق إطفاء من أجل إخماده، وذلك بعد أيام فقط من سيطرة قوات الإطفاء الإسرائيلية على حرائق جبال القدس، وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست على موقعها، أن أربع طائرات إطفاء تشارك فى مكافحة الحريق .

وكان قد تم احتواء حرائق الغابات الهائلة بعد 3 أيام من جهود مكافحة الحرائق، وهرعت إسرائيل لطلب المساعدة الدولية من أجل إخماده.

وأتى الحريق الهائل على ما يقرب من 2000 هكتار (4940 فدانًا) من الأراضي. وقال رئيس قسم مكافحة الحرائق ديدى سمحى إن الحريق يشبه حريق جبل الكرمل، الذى أتى على مساحات شاسعة من الأراضى فى شمال إسرائيل فى عام 2010 وأسفر وقتها عن مقتل 44 شخصًا.

ومنذ أسبوع اندلع حريقين فى منطقة جبال القدس، مشيرة إلى أن أطقم الإطفاء تعمل على إخمادهما بمساعدة أربع طائرات، وقال موقع "والاه" الإسرائيلى إن هناك قلقا كبيرا من انتشار الحرائق إلى مناطق قريبة من المستوطنات، لافتا إلى أنه حتى الساعة لم تتحقق السيطرة الكاملة على الحريق.

وأشار إلى أنه بسبب خطورة انتشار النيران شرعت قوات الشرطة فى إخلاء سكان مستوطنة معاليه هحميشة.