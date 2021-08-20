شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة القصيم»: القبض على 3 مواطنين لسرقتهم مواشي تحت تهديد السلاح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكّنت شرطة منطقة القصيم، من القبض على 3 مواطنين في العقد الثالث من العمر، حيث قاموا بسرقة عدد من المواشي تحت تهديد السلاح.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، المقدم بدر السحيباني، أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.
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