شكرا لقرائتكم خبر عن 8 إصابات إثر حادث مروري مروع على طريق «الباحة – العقيق» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصيب ثمانية أشخاص، مساء اليوم الخميس، إثر حادث مروري مروع وقع على طريق الباحة – العقيق.

و أوضح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 مفاده وقوع حادث تصادم بالباحة تحديداً الطريق الدائري باتجاه العقيق بعد وزارة النقل في المخرج المؤدي لطريق العقيق.

وأضاف: تم توجيه 6 فرق اسعافيه من الهلال الأحمر والقائد الميداني ومدير القيادة للموقع وعند وصول أول فرقه اسعافية ومسح الموقع اتضح وجود 8 إصابات تم فرز الإصابات وتم التعامل معهم اسعافياً بالموقع وصنفت إصابتهم 5 إصابات خطيرة و3 إصابات متوسطة.

وتابع متحدث هلال الباحة أنه تم نقل جميع الإصابات إلى مستشفى الملك فهد بالباحة عن طريق الفرق الاسعافية للهلال الأحمر، سائلا الله الشفاء العاجل للمصابين.