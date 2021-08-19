شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة..مستقر على معظم الأنحاء وأمطار ورياح بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، بمشيئة الله تعالى، طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير.

أما عن حالة البحر الأحمر الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، حالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حالة الرياح السطحية بالخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.