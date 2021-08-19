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طائرات إسرائيلية تقصف أهدافا في سوريا من أجواء لبنان والدفاعات تسقطها... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر أمني رفيع في سوريا، معلومات تفيد بعبور "صواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من فوق الأراضي اللبنانية، حاولت استهداف بعض مواقعنا في ريفي العاصمة دمشق وحمص".

وأكد المصدر أن "صواريخ دفاعنا الجوي تصدت لمعظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها".

ونوه المصدر إلى أن الجهات الأمنية تعمل حاليا على تقييم الأضرار الناتجة عن سقوط الصواريخ التي تم اعتراضها فوق الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري تابع للجيش السوري: "حوالي الساعة 23،03 من مساء اليوم (الخميس)، نفذ العدو الاسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ومحيط مدينة حمص، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ويتم الآن تدقيق نتائج العدوان".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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