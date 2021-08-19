اليونيسف تنفي مشاركتها في إنتاج كتب دراسية في اليمن تعتبرها الحكومة "طائفية"

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وجاء بيان اليونيسف، رداً على أنباء عن تمويلها طباعة منهج تعليمي في مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) تقول الحكومة المعترف بها دولياً إنه "يحوي أفكاراً طائفية".

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وقالت "اليونيسف" عبر حساب بعثتها على "تويتر"، إنها "لا تشارك في إنتاج أو توزيع الكتب المدرسية في اليمن".

وأضافت: "نحن نؤمن بشدة بوجوب ألا يخضع التعليم للاستخدام السياسي أو الطائفي. يجب أن يظل التعليم أولوية لضمان مستقبل الأطفال ورفاههم".

وتابعت: "اليونيسف موجودة على الأرض ونقدم الاستجابة في الخطوط الأمامية للأطفال الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء اليمن".

وأشارت إلى "أن الأطفال في اليمن يواجهون تحديات هائلة تؤثر على حقوقهم الأساسية في الصحة والتغذية والتعليم والحماية"، مشددةً على "وجوب أن تستمر الجهود لمساعدتهم على الحصول على هذه الحقوق".

ويأتي النفي الأممي غداة إتهام وزير الإعلام والثقافة في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، لجماعة "أنصار الله" بـ "توظيف العملية التعليمية في الصراع" و"الاستمرار في العبث بالمناهج الدراسية، ومساعي تزييف وعي الأجيال القادمة، وتعبئتهم بأفكار طائفية دخيلة على اليمن ومجتمعه"، معتبراً ذلك "تهديداً خطيراً للسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، ونسفاً لفرص الحوار واحلال السلام والتعايش بين اليمنيين"، على حد قوله.