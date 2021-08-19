شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأنبار العراقية يقرر غلق المدينة السياحية إلى إشعار آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محافظ الأنبار العراقية على الدليمى، اليوم/الخميس/ عن التوجه لفرض حظر شامل للتجوال قريباً، مشيرا إلى أنه سيتم غلق مدينة الحبانية السياحية إلى إشعار آخر.

وقال الدليمي حسبما ذكرت قناة السومرية نيوز، إن قيادة شرطة الأنبار طالبتنا بالموافقة على غلق مدينة الحبانية السياحية بسبب الظروف التي تمر بها المحافظة من تزايد عدد الإصابات بكورونا .. ووافقنا على الطلب، وسيتم خلال اليومين المقبلين فرض حظر تام للتجوال لحين تجاوز هذه الأزمة".

وأضاف، أن حكومة الانبار ماضية باجراءات غلق قاعات المناسبات والمآتم بشكل مستمر، مشيرا إلى تطبيق الاجراءات الوقائية في المحافظة من قبل الحكومة المحلية وقيادة الشرطة".

يذكرأن، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، القبض على 4 إرهابيين فى كركوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار.

وقال رسول - فى بيان - إنه "بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تواصل تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب عملياتها النوعية ضد بقايا عصابات داعـش والتى تُنفذ بشكل يومى من قبل رجالنا الأبطال".

وأضاف: "باشر أبطالنا واجبهم فى محافظتى كركوك ونينوى وألقى القبض على عنصرين إرهابيين ينتميان لعصابات داعش التكفيرية".

وأشار إلى "تنفيذ قوات الجهاز حملة فى مُحافظتى صلاح الدين والانبار وأُلقى القبض فيها على عنصرين من بقايا عصابات داعش الإرهابية".