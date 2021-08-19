شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات عنيفة تهز العاصمة السورية دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هزت عدة انفجارات العاصمة السورية دمشق فيما ذكرت وسائل إعلام حكومية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف فوق دمشق، حسبما ذكرت وكالة أنباء السورية "سانا".

وأكدت سوريا أن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها تكرس سياسات كيان الاحتلال القائمة على ممارسة إرهاب الدولة".

وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ في بيان قدمه لرئاسة مجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط إن "سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية والتى تكرس سياسات كيان الاحتلال القائمة على ممارسة إرهاب الدولة وتقديم الدعم المستمر للمجموعات الإرهابية في سوريا في انتهاك سافر آخر للصكوك الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب".

وأضاف أن "سوريا أبلغت مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بتفاصيل هذه الاعتداءات والتهديد الخطير الذي تشكله على أمن المنطقة واستقرارها".

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر استخباراتية غربية وإقليمية قولها إن إسرائيل وسعت بشدة ضرباتها الجوية على ما تشتبه بأنها مراكز إيرانية لإنتاج الصواريخ والأسلحة في سوريا.

وأكدت أن مصادر في أجهزة استخبارات إسرائيلية وغربية ومنشقين سوريين قالوا لها إن إيران تستفيد من تحالفها القديم مع سوريا بنقل عناصر من صناعة الصواريخ والأسلحة المتقدمة لديها إلى مجمعات أقيمت سلفا تحت الأرض، وذلك لتطوير ترسانة أسلحة متطورة يصل مداها إلى المراكز العمرانية الإسرائيلية.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل غضت الطرف حتى الآونة الأخيرة عن دخول آلاف المقاتلين الموالين لإيران من لبنان والعراق وأفغانستان إلى سوريا، ولم تتدخل إلا من خلال تنفيذ ضربات جوية متفرقة لتدمير شحنات أسلحة مخصصة لـ "حزب الله" ومنع الفصائل المدعومة إيرانيا من إقامة قواعد في جنوب غرب سوريا قرب حدود الدولة العبرية.

إلا أن هذا الوضع تغير في الآونة الأخيرة، إذ قال ثلاثة مسؤولين أمنيين إسرائيليين واثنان من المسؤولين الغربيين المطلعين على التطورات إنه على خلفية اقتراب حكومة الرئيس السوري بشار الأسد من الانتصار على معارضيه "اتجهت إسرائيل إلى استهداف الاختراق الإيرانى للبنية التحتية العسكرية في سوريا".