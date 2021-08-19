شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن بحوزته 380 كجم من مخدر «القات» بجازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب وترويج المواد المخدرة، أسفرت عن تمكن الدوريات الميدانية بقطاع هروب بمنطقة جازان، من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، بحوزته (380) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر مخبأة داخل مركبته.

وأضاف متحدث الإدارة العامة للمجاهدين، أنه جرى إحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.