إسرائيل توافق على آلية لتوصيل المساعدات من قطر لغزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أثناء إعلانه التوصل إلى الاتفاق إنه تواصل مع قطر بهدف إنشاء آلية تضمن وصول الأموال للمحتاجين، مع الحفاظ على المتطلبات الأمنية لإسرائيل، بحسب "رويترز".

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وأوضح غانتس، في بيان، أنه بموجب الآلية الجديدة فإن المساعدات سيتم تحويلها من الأمم المتحدة مباشرة لمئات الآلاف من الأشخاص في القطاع لحساباتهم البنكية مع إشراف إسرائيل على من يتلقونها.

وأكد غانتس أن إسرائيل ستواصل حملتها للضغط من أجل عودة جنود ومدنيين إسرائيليين محتجزين رهائن لدى حركة "حماس".

من جهتها، قالت اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع إنها وقعت مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بهدف توزيع 100 دولار لكل أسرة، من حوالي 100 ألف أسرة، اعتبارا من سبتمبر/ أيلول.

وتدعم هذه الخطوة آفاق الإغاثة في القطاع بعد الدمار الذي لحق به بسبب الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس".

يذكر أنه جرى تعليق وصول المساعدات لغزة عقب القتال الذي اندلع في مايو/ أيار، لأسباب منها نزاع حول إسرائيليين تحتجزهم "حماس" منذ فترة طويلة، ونقاش حول كيفية منع "حماس" من الوصول لأموال المساعدات.

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