شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بهطول أمطار وزخات برد على 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تشهد المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة بمشيئة الله، يوم الجمعة تجدداً لنشاط السحب الركامية الرعدية الماطرة على أجزاء محدودة.
وتشير آخر التوقعات، وفقا لـ”طقس العرب”، إلى استمرار تأثر كُل من جازان وعسير والباحة بالأمطار الموسمية يوم الجُمعة، ويتوقع أن تتكاثر السحب وأن تتهيأ الفرصة لتساقط زخات رعدية من المطر، تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بزخات من البرد، خاصة على أعالي المرتفعات الجبلية.
فيما يُتوقع أن يكون تركيز الهطول المطري على مرتفعات جازان و عسير، أما الباحة فتكون الفرصة اضعف ليوم الجمعة والله أعلم.
يُذكر ان المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة تتعرض بشكل يومي لأحوال جوية غير مستقرة، تعمل على تساقط زخات رعدية من الأمطار في أجزاء متفرقة.
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