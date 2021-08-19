اخبار الخليج

"الفتاة الباكية" ليست نفسها المتفوقة في امتحانات الثانوية العامة بمصر... صور وفيديو

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - ويظهر في المنشور صورتان الأولى لفتاة تبكي والثانية لفتاة مبتسمة.

وقد جاء في التعليق المرافق أن الفتاة الظاهرة في الصورتين هي الطالبة المصرية سارة علاء التي حلت ثالثة في ترتيب طلاب الثانوية العامة، وقد ظهرت وهي تبكي مدعية أنها أخفقت خلال الامتحانات كي لا "يصيبها الحسد".

الحقيقة

بعد البحث على الإنترنت، تبين أن الصورتين لطالبتين مختلفتين.

حيث أكدت الطالبة المصرية المتفوقة سارة علاء من ثانوية الزهور في محافظة الاسماعيلية، في مقابلات عدة مع وسائل إعلام محلية، أنها لم تبك خلال الامتحانات وأن صورة الفتاة الباكية تعود لطالبة أخرى.

وبالبحث عن صورة الفتاة الباكية تبين أنها لطالبة من إحدى مدارس القاهرة، ويمكن العثور على فيديو يظهرها وهي تبكي أمام "مدرسة عابدين الثانوية".

**يمكنك متابعة المزيد من نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع سبوتنيك.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا