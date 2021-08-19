"الفتاة الباكية" ليست نفسها المتفوقة في امتحانات الثانوية العامة بمصر... صور وفيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ويظهر في المنشور صورتان الأولى لفتاة تبكي والثانية لفتاة مبتسمة.

وقد جاء في التعليق المرافق أن الفتاة الظاهرة في الصورتين هي الطالبة المصرية سارة علاء التي حلت ثالثة في ترتيب طلاب الثانوية العامة، وقد ظهرت وهي تبكي مدعية أنها أخفقت خلال الامتحانات كي لا "يصيبها الحسد".

الحقيقة

بعد البحث على الإنترنت، تبين أن الصورتين لطالبتين مختلفتين.

حيث أكدت الطالبة المصرية المتفوقة سارة علاء من ثانوية الزهور في محافظة الاسماعيلية، في مقابلات عدة مع وسائل إعلام محلية، أنها لم تبك خلال الامتحانات وأن صورة الفتاة الباكية تعود لطالبة أخرى.

وبالبحث عن صورة الفتاة الباكية تبين أنها لطالبة من إحدى مدارس القاهرة، ويمكن العثور على فيديو يظهرها وهي تبكي أمام "مدرسة عابدين الثانوية".

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