الجيش الإسرائيلي يتدرب على سيناريو تصعيدي لمواجهة "حزب الله"

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها استكمال التمرين المفاجئ الذي أجرته فرقة "الجليل"، ضمن إطار فحص جاهزية الجيش الإسرائيلي لاحتمالات التصعيد على الحدود الشمالية لبلاده، خاصة مع "حزب الله".

وشاركت في المناورات العسكرية ألوية فرقة الجليل وقيادتها، إضافة إلى الكتائب العاملة على الحدود مع لبنان، وقوات أخرى من سلاح الجو والبحرية والاستخبارات والاتصالات، حيث تم التدريب على سيناريو تصعيدي يتطور إلى أيام قتالية في مواجهة "حزب الله".

وعزا أفيخاي أدرعي المناورات العسكرية لبلاده إلى محاكاة العديد من الأحداث المفاجئة مع آليات تعزيز الدفاع المتعدد الأبعاد، تركزت على تعزيز قدرات القيادة، والسيطرة في حال حدوث سيناريو مفاجىء.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن هذه المناورات هي التمرين السادس الذي يتم إجراؤه، ضمن ما يعرف بامتحانات رئيس الأركان لفحص جاهزية قوات الجيش، وهي مناورات تم التخطيط لها في خطة التدريبات السنوية للعام 2021.

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