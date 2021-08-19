"طالبان": بإمكان الصين المشاركة في تنمية أفغانستان

دبي - محمود عبدالرازق - جاءت تصريحات شاهين في مقابلة بثتها، اليوم الخميس، شبكة التلفزيون العالمية الصينية "سي.جي.تي.إن" وهي شبكة تلفزيونية حكومية، بحسب وكالة "رويترز".

© AP Photo / Rahmat Gul

تصريحات شاهين تزامنت مع دعوة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، المجتمع الدولي إلى عدم السماح باستخدام أفغانستان ميدانا لمعركة جيوسياسية.

ونقل بيان أصدرته وزارة الخارجية عن وانغ قوله، إن الوضع في أفغانستان لا يزال مضطربا يلفه الغموض وإن على المجتمع الدولي ألا يزيده اضطرابا.

ويوم أمس الأربعاء، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في إفادة صحفية، إن جمهورية الصين الشعبية، في إطار إمكانياتها، ستساعد في إعادة الإعمار الاقتصادي لأفغانستان.

أكد تشاو ليجيان أن الوضع في أفغانستان قد شهد تغيرات كبيرة في الآونة الأخيرة، وبعد أكثر من 40 عامًا من الحرب وعدم الاستقرار، يتوق الشعب الأفغاني إلى السلام.

وشدد على أن "الصين تأمل في أن تتمكن جميع الأطراف في أفغانستان من حل خلافاتها من خلال الحوار والتشاور، وتجنب الحروب الجديدة ومنع الكوارث الإنسانية، وتسهيل الانتقال السلس في البلاد".

وفي وقت سابق، قال ممثل "طالبان" سهيل شاهين، إن الدول الأخرى ملزمة بالمساعدة في إعادة بناء أفغانستان.