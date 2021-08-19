شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الإماراتية: نعمل إلى جانب شركائنا الدوليين لدعم جهود الإغاثة بأفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية الإماراتية، إن الإمارات تعمل إلى جانب شركائها الدوليين لدعم جهود الإغاثة في أفغانستان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت، أن الإمارات تعمل مع شركائها لدفع الجهود نحو تحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في السلم والتنمية، لافتة إلى أن الإمارات تنضم لدعوة المجتمع الدولي المطالب بحل سلمي يلبي تطلعات الشعب الأفغاني.

وفى وقت سابق، لقى لاعب فى المنتخب الأفغانى لكرة القدم مصرعه، بعد سقوطه من طائرة في مطار كابل، بحسب ما نقلته قناة الحرة الإخبارية، ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى.

فى غضون ذلك، أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن استعداد موسكو على توفير طائرات مدنية لإجلاء مواطني أي دولة من أفغانستان.

وقالت الخارجية الروسية، بحسب "سكاي نيوز الإخبارية": مستعدون لتأمين طائرات مدنية لإجلاء المدنيين من مختلف الجنسيات من أفغانستان.