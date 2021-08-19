شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن بحوزته 37 ألف قرص مخدر و2 كيلو جرام «حشيش» بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من القبض على مواطن بمنطقة الرياض، بحوزته كميات كبيرة من الأقراص والمواد المخدرة. وأوضحت أنه ضبط بحوزته (37,667) قرص إمفيتامين مخدر و (2) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر. وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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