صورة تثير جدلا واسعا في مصر... هل هذه عقوبات قانون المرور فعلا؟

دبي - محمود عبدالرازق - تتضمن المنشورات لائحة غرامات بعنوان "قانون عقوبات المرور الجديد"، قيل إنها صدرت في قانون جديد وإنها أكثر تشددا من سابقاتها.

وحققت المنشورات مئات المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد البحث، تبين أن لائحة العقوبات نشرت في البداية على إحدى المواقع الإخبارية المصرية، ثم عاد الموقع واستبدلها بمنشور آخر ينفي صدور القانون.

الحقيقة

أفادت وسائل إعلام محلية، بأن الحكومة المصرية "سحبت قانون المرور الجديد من البرلمان ما يؤكد عدم جاهزية النسخة الجديدة للمصادقة قريباً، ولا بد من موافقة مجلس النواب عليها أولا، وهو في إجازة، وسيعاود الانعقاد في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل".

كما أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا نفى صدور قانون جديد للمرور وأفاد بأن "ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا".

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