بينيت للمجتمع العربي في إسرائيل: روحوا تطعموا

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "i24 news"، مساء اليوم الخميس، عن بينيت، مطالبته المجتمع العربي في إسرائيل الخروج للنضال من أجل إنقاذ الارواح، ويعني التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح الموقع الإسرائيلي أن نفتالي بينيت قد نطق جملة "روحوا تطعموا" (بالعامية العربية)، وذلك خلال زيارة أجراها في مركز التطعيم في مدينة الطيبة العربية وسط البلاد.

ورافق بينيت في زيارته، كل من وزير التعاون الإقليمي، عيساوي فريج، ومنسق شؤون كورونا للمجتمع العربي، أيمن سيف.

وبلغت نسبة المتطعمين بالجرعة الثانية بمدينة الطيبة العربية 44%، وفي مدينة الناصرة المدينة العربية الأكبر في إسرائيل، بلغت 52.8%.

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